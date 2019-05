Fuchs Mogli in Sollenau von der Straße gerettet und zum WTV gebracht

Die Jungfüchse "Django" und "Hilde", die aktuell im Wiener Tierschutzverein (WTV) beim Aufwachsen begleitet werden, bekommen Gesellschaft: Ein circa drei Monate altes Fuchsmännchen wurde kürzlich in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich) von Passanten entdeckt. Es hatte sich am Straßenrand zusammengekauert und wirkte verschreckt und erschöpft.

Die Finder fassten sich ein Herz, nahmen das junge Wildtier an sich und brachten es in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf.

Drei Füchse werden auf Auswilderung vorbereitet

Danach wird er mit “Django” und “Hilde” vereint. Auf die drei wartet nach der Zusammenkunft noch eine weitere Überraschung: Sie werden ein großes Außengehege beziehen, wo sie dann – mit so wenig menschlichem Kontakt wie nur möglich – auf eine Auswilderung vorbereitet werden. Sie lernen also quasi in einem “Übungs-Wald” wie es sich als richtiger Wildfuchs eigentlich so lebt. Die tatsächliche Auswilderung wird dann, so alles planmäßig verläuft, im Herbst stattfinden.