FSME-Fälle in Österreich drastisch angestiegen

Die Anzahl der registrierten FSME-Fälle hat sich 2020 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Derart hohe Fallzahlen wurden zuletzt in den 1980er-Jahren gemeldet.

Verdoppelung der FSME-Fälle trotz guter Durchimpfungsrate

Heuer Fallzahlen wie in den 1980er-Jahren

"In Österreich gab es vor Einführung der FSME-Impfung jedes Jahr hunderte Fälle, durch die Impfung konnten wir sie deutlich reduzieren", erklärt Ursula Kunze vom Zentrum für Public Health an der Medizinischen Universität Wien. "Üblicherweise ist die Mehrheit der Betroffenen über 50 Jahre alt, obwohl auch immer wieder vereinzelt Kinder erkranken. Schwere Verläufe mit Beteiligung des Zentralnervensystems haben wir in den letzten Jahren etwa bei der Hälfte der hospitalisierten Patientinnen und Patienten gesehen."

Einhaltung der Impfintervalle wichtig

Im internationalen Vergleich ist Österreich ein Musterland, was die Durchimpfungsrate betrifft. 2019 lag sie bei 79 Prozent. Am besten war sie in Kärnten, am schlechtesten in Vorarlberg.