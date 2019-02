Frühjahrsputz: Österreicher putzen lieber selber

Nur sieben Prozent der Österreicher leisten sich eine Reinigungshilfe. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

97 Prozent der Frauen in Österreich putzen selbst, während das nur 75 Prozent der Männer tun. Das ergab die “durgol-Frühjahrsputzstudie 2019” im Auftrag des Schweizer Haushaltsprodukte-Herstellers Düring, durchgeführt von marketagent.com. Befragt wurden jeweils 800 Personen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch in Wien präsentiert.