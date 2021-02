Frühstückscerealien für Kinder im Test: Kaum mehr Palmöl, aber viel Zucker

Wie ein Konsumentenschützer-Test ergab, enthalten Frühstückscerealien für Kinder nur mehr selten Palmfett, allerdings immer noch sehr viel Zucker.

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich haben 56 Produkte getestet und sich sowohl den Nutri-Score, der die ernährungsphysiologische Qualität bewerten soll, als auch eine Zucker-Ampel angesehen. Das teuerste Produkt - die Preise bewegten sich zwischen 27 Cent und 1,84 Euro je 100 Gramm - schnitt am besten ab.

Kinderdesigns auf der Packung motivieren zum Kauf

Nutri-Score bei Kinder-Cerealien lässt zu wünschen übrig

Legt man statt des Nutri-Score das Ampelsystem der britischen Lebensmittelbehörde Food Standard Agency (FSA), das den Zuckergehalt bewertet, als Maßstab an, fällt das Zeugnis viel schlechter aus: So waren sechs der neun hellgrünen Cerealien und 26 der 33 gelben auf der Zucker-Ampel rot. Für jene, die einen Vergleich aus der Praxis griffiger finden: Über 60 Prozent aller getesteten Produkte enthielten mehr Zucker als Butterkekse (22,5 Gramm/100Gramm), der Rekord lag bei 35 Gramm. Die sieben nach beiden Skalen am besten bewerteten Produkte waren Bioprodukte, allerdings auch das Schlusslicht.