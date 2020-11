AK-Test: Haferflocken wird ein gutes Zeugnis ausgestellt

Gute Nachricht für Freunde von Müsli und Co.: Ein Test der Arbeiterkammer Oberösterreich stellt Haferflocken ein gutes Zeugnis aus.

Haferflocken im AK-Test: Sehr gute Qualität selbst bei Billigware

So unterschieden sich Bio-Ware und konventionelle Haferflocken

Während die Bio-Produkte alle frei von Pestizidrückständen waren, wurden in allen konventionellen Spuren von Pflanzenschutzmitteln festgestellt, allerdings in sehr geringen Mengen. Natürlich vorkommendes Cadmium - ein krebserregendes Schwermetall - fand sich in allen Haferflocken, ebenso das allergieauslösende Nickel. Allerdings wurden stets die Grenzwerte eingehalten, von Gesundheitsgefahr ist nirgends auszugehen.