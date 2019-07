Frühstück im "Hollerkoch" in Wien: Mehr als nur eine Süßspeise

Seit über einem Jahr gibt es das Lokal "Hollerkoch" in Wien-Währing. Wir haben uns auf den Weg gemacht und einiges aus der Frühstückskarte für euch getestet.

Seit April 2018 gibt es das Hollerkoch in Währing. Neben einer klassischen österreichischen Mittagskarte, gibt es auch seit längerem ein Frühstücksangebot, das wir unbedingt für euch testen wollten. Frühstück gibt es Freitag bis Sonntag ab 9 Uhr.

Frühstück im Wiener Hollerkoch im Test

Gesagt, getan: An einem Sonntagvormittag machten wir uns auf den Weg in den 18. Bezirk. Das Lokal ist mit verschiedenen Straßenbahn-Linien (9, 40, 41) sehr gut erreichbar. Wir wurden gleich beim Eingang freundlich empfangen und zu unserem Platz geführt. Eine Reservierung im Vorfeld ist sehr zu empfehlen.

Durch einen kleinen Innenhof wurden wir in den länglich aufgebauten aber sehr gemütlich und romantisch gestalteten Gastgarten gebracht, der für rund 72 Personen Platz bietet. Besonders an heißen Sommertagen lässt es sich hier gut verweilen und die Ruhe sorgt für eine willkommene Abwechslung zum Trubel in der Innenstadt.