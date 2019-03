Frühlingserwachen im Prater: Stelze und Bier im Wiener Schweizerhaus

Am Freitag wird zum 99. Mal im Wiener Schweizerhaus der Saisonstart eingeläutet. Pünktlich um 11 Uhr wurden die ersten Stelzen und Bier-Krügerl serviert.

Frühling im Wiener Prater: Saisonstart wird mit Live-Musik gefeiert

Die Schweizerhaus-Betreiber erwarten am heutigen Tag 3.000 bis 5.000 Gäste und rüsteten sich dafür mit einem zusätzlichen Bierzelt. In den ersten Tagen wird der Saisonstart mit Livemusik gefeiert. Für Unterhaltung sorgen an diesem Wochenende unter anderem die Bands “Motovidlo”, “Krügerltrio” und “Wiener Wahnsinn” mit volkstümlicher Musik.