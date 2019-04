Frühjahrsputz unter Wasser: Müll aus Neuer Donau in Wien geborgen

Einkaufswagerl, Autoreifen, Plastikflaschen, Gartenmöbel, Fahrräder: Das alles sind Dinge, die definitiv nichts verloren haben in der Neuen Donau in Wien!

Von freiwilligen Taucherinnen und Tauchern wurde der Müll heute aus dem Wasser getaucht. “Danke an die Taucherinnen und Taucher, die sich an unserer alljährlichen Frühjahrsputzaktion beteiligt haben”, so Umweltstadträtin Ulli Sima. Die MA 45 half beim Bergen des Mülls, die MA 48 entsorgte ihn wie immer fachgerecht. Auch die Wasserrettung und die Fachinspektion See- und Stromdienst unterstützten vor Ort.