Frontalzusammenstoß vor Wiener Kongreßbad: Zwei Verletzte

Vor dem Wiener Kongreßbad kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier PKWs wurde der Lenker eines Taxis schwer verletzt. Er konnte nicht selbstständig aussteigen und musste mittels Spineboard aus dem Auto befreit werden. Auch sein 73-jähriger Unfallgegner wurde mit Prellungen und Kopfverletzung in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Aus ungeklärter Ursache kam es an der Kreuzung Lobmeyergasse/Julius-Meinl-Gasse in Wien-Ottakring am Montag kurz nach 15 Uhr zu dem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeuglenker verletzt wurden. Die Berufsrettung Wien war mit vier Rettungsteams vor Ort und versorgte die Patienten notfallmedizinisch.