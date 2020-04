Frontalzusammenstoß mit Streifenwagen in NÖ: Drei Verletzte

Am Samstagabend wurden bei einem Fronalzusammenstoß zwischen einem Polizeieauto und einem Pkw in Mitterbach am Erlaufsee in Niederösterreich drei Männer verletzt.

Ein 19-jährige Steirer dürfte laut ersten Ermittlungen der Polizei zu schnell unterwegs gewesen sein und geriet mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es zur Frontalkollision mit einem Polizeiauto aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, das gerade auf Streifenfahrt war. Bei dem Unfall wurden der 19-Jährige und sein Beifahrer sowie der Lenker der Polizeistreife verletzt. Sein Kollege auf dem Beifahrersitz blieb unverletzt.