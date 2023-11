Frontalcrash in Wien: 48-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Frontalcrash bei der Kreuzung Altmannsdorfer Straße/Sagedergasse in Wien-Meidling wurde ein 48-Jähriger lebensbedrohlich verletzt.

Der 51-jährige Lenker des Pkw fuhr auf der Fahrbahn der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts am zweiten Fahrstreifen und wollte die Kreuzung mit der Sagedergasse in gerader Richtung übersetzen. Nach eigenen Angaben überquerte er die Kreuzung mit der Sagedergasse bei grünem Licht der Ampel. Er fuhr mit ca. 50 km/h und beschleunigte beim Überqueren der Kreuzung.

48-Jähriger bei Frontalcrash in Wien verletzt

Dabei kam der Fahrzeuglenker aus ihm unerklärlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen den in der Grünfläche in der Mitte der Fahrbahn befindlichen Mast eines Überkopfwegweisers. Bei dem Aufprall wurde der Fahrzeuglenker schwer, sein 48-jähriger Beifahrer

lebensgefährlich verletzt. Beide wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.