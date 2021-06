Fronleichnamsprozessionen mit Corona-Auflagen

So wie auch im vergangenen Jahr verlaufen die Fronleichnamsprozessionen in der Katholischen Kirche auch heuer bedingt durch die Corona-Pandemie schlicht.

Prozessionen stark gekürzt, Stadtumgang in Wien entällt

Daher entfallen diese in der Mehrzahl der Pfarren bzw. finden nur in stark gekürzter und schlichter Form statt. Wie Kathpress berichtet, entfällt etwa auch in Wien der traditionelle Stadtumgang. Kardinal Christoph Schönborn wird aber im Stephansdom dem Hochamt vorstehen.

In Salzburg und Innsbruck finden verkürzte Prozession statt, ebenso nach dem Festgottesdienst im Linzer Mariendom. In Klagenfurt entfällt die übliche Prozession, in Eisenstadt und in Graz gibt es hingegen einen Freiluftgottesdienst.