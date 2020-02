Frischen Fisch kaufen: Wiener Marktamt gibt Tipps

Da in der Fastenzeit so mancher auf Fleisch verzichtet, kommt vielfach vermehrt Fisch auf den Tisch. Für Fischgenuss ohne Reue setzt das Marktamt Wien auf verstärkte Kontrollen.

Damit Fisch-Genuss nicht mit einer bösen Überraschung endet, ist dieser Tage das Marktamt gefragt: "Unsere Kontrollen sind Ihre Sicherheit!" lässt man in einer Aussendung am Donnerstag wissen.

Marktamt Wien führt Kontrolle von 500 Fischartikeln durch

Letztes Jahr wurden vom Marktamt rund 500 Fischartikel als Proben entnommen und an ein Labor zwecks Untersuchung übermittelt. Zusätzlich wurden bei einer Schwerpunktaktion 30 verschiedene Sorten an Heringsschmaus unter die Lupe genommen. Die Wienerinnen und Wiener können sich auf Lebensmittelsicherheit in dieser Stadt verlassen.