Friedhofsbesuch: Keine Parkscheine zu Allerheiligen in Wien benötigt

Eine erfreuliche Meldung gibt es für alle Verkehrsteilnehmenden, die zu Allerheiligen zu Wiener Friedhöfen unterwegs sein werden: Die Parkscheine können im Handschuhfach bleiben.

Die flächendeckenden Kurzparkzonen gelten nur an Werktagen. Aber Achtung: Es gibt sehr wohl Ausnahmen, etwa rund um Spitäler und Bahnhöfe. Daher sollte man beim Parken unbedingt immer auch auf die Beschilderung achten. Zu Allerseelen, am 2. November, müssen wieder Parkscheine gelegt bzw. am Handy aktiviert werden.