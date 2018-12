Friedenslicht holen in Wien 2018

Eine lieb gewordenen Tradition ist es, sich das Friedenslicht aus Bethlehem nach Hause zu holen. In Wien kann dieses Symbol der Weihnachtsharmonie bei allen Hauptfeuerwachen der Berufsfeuerwehr Wien abgeholt werden.

Auch heuer kann das bereits zur Tradition gewordenen Friedenslicht wieder am 24. Dezember bei allen Hauptfeuerwachen der Berufsfeuerwehr Wien von 9 bis 12 Uhr abgeholt werden. In der Zentralfeuerwache im Ersten Bezirk, Am Hof 7 ist darüber hinaus auch das Feuerwehrmuseum von 9 bis 12 Uhr geöffnet, wo das Friedenslicht ebenfalls abgeholt werden kann.