Friedenslicht 2022 in Wien abholen: Alle Adressen

Auch 2022 kann man sich das Friedenslicht in Wien wieder vom Roten Kreuz oder der Berufsfeuerwehr nach Hause holen. Wir haben alle Adressen im Überblick.

Jedes Jahr leuchtet das ORF-Friedenslicht zu Weihnachten in vielen heimischen Wohnzimmern. Im Folgenden ein Überblick, wo das Friedenslicht in Wien abgeholt werden kann.

Friedenslicht 2022 bei der Berufsfeuerwehr Wien abholen

Am 24. Dezember ist das Friedenslicht in allen Hauptfeuerwachen der Berufsfeuerwehr Wien in der Zeit von 9 bis 12 Uhr kostenlos erhältlich. In der Zentralfeuerwache im ersten Bezirk, Am Hof 7, ist darüber hinaus auch das Feuerwehrmuseum von 9 bis 12 Uhr geöffnet, wo das Friedenslicht ebenfalls abgeholt werden kann.