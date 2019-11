FridaysForFuture: Streik am Black Friday in Wien

Am Schnäppchentag 29. November streikt die Umweltbewegung FridaysForFuture vor der OMV-Zentrale in Wien-Leopoldstadt. Sie fordert einen "Neustart Klima".

Die Umweltbewegung FridaysForFuture hat am Montag zum nächsten Klimastreik am 29. November aufgerufen. Am Black Friday, dem vor allem in den USA für seine Rabatte bekannten Schnäppchentag, soll es unter dem Motto "Raus aus Fossilen, rein in die Zukunft!" erneut gegen die Erderwärmung auf die Straße gehen. In Wien startet die Demo um 12.00 Uhr bei der U2-Station Krieau, gegenüber der OMV-Zentrale.