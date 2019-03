Freudenschüsse bei Hochzeit schrecken in Wien-Donaustadt auf

Ein 23-jähriger Österreicher gab gestern in der Wiener Donaustadt bei einer Hochzeit einige Freudenschüsse mit einer Schreckschusspistole ab. Er wurde angezeigt.

Ein Zeuge verständigte am Samstag gegen 19 Uhr die Polizei, nachdem ein 23-Jähriger bei einer Hochzeitsfeier auf einem Parkplatz in der Breitenleer Straße in Wien-Donaustadt mehrere Schüsse abgegeben hatte. Vor Ort waren mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen anwesend. Im Fahrzeug des 23-jährigen Österreichers fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, sowie eine Vielzahl an leeren Patronenhülsen. Die Waffe und die dazugehörigen Patronenhülsen wurden sichergestellt. Der Mann wurde angezeigt und ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.