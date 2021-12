Freude vor Wiener Neujahrskonzert 2022 mit Publikum

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2022 wird im Goldenen Saal des Musikvereins über die Bühne gehen - vor auf 1.000 Menschen beschränktem Livepublikum und Millionen Fernsehzuschauern weltweit.

Und alle Beteiligten zeigten sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz ergriffen von der Bedeutung des jahreszeitlichen Großevents gerade in schwierigen Zeiten.