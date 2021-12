Das Programm zum Wiener Neujahrskonzert 2022 im Detail

Am 1. Jänner 2022 findet das traditionalle Wiener Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker stattl Das Porgramm im Detail.

Vieles gerät derzeit ins Wanken, doch das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bleibt ein Anker - auch wenn dank Corona mit 1.000 Gästen am Samstagmorgen weniger in den Musikverein drängen dürfen als in früheren Jahren. Im Folgenden ein Überblick über das Programm, welches das Auditorium und die Millionen TV-Zuschauer in aller Welt erwartet, wenn am 1. Jänner Daniel Barenboim ans Pult des Neujahrskonzerts tritt. Ein bunter Programmstrauß, in dem Strauß dominiert.