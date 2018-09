Freude über Springtamarin-Nachwuchs im Wiener Haus des Meeres

Im Haus des Meeres freut man sich über ein süßes Affen-Baby: Bei den Springtamarinen gab es erstmals Nachwuchs.

Vor drei Wochen ist im Haus des Meeres ein Springtamarin-Baby geboren worden. Der kleine Jungspund wachse im Eiltempo, er sei bereits mehr als doppelt so groß wie vergleichbare Kleinaffenarten seines Alters. Am Mittwoch präsentierte das Haus des Meeres den Neuzugang erstmals in einer Aussendung der Öffentlichkeit.