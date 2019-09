Frequentierte Wiener U-Bahn-Stationen bekommen betreute WC-Anlagen

Ab sofort steht den Wiener Linien Nutzern in der U-Bahn-Station Stephansplatz eine durch Servicepersonal betreute WC-Anlage zur Verfügung. Noch im Herbst 2019 eröffnet eine weitere Sanitäranlage in der Station Praterstern. Im Sommer 2020 folgen dann auch WCs am Karlsplatz, Schwedenplatz, Volkstheater und Westbahnhof.

„Wir freuen uns, das erfolgreiche SANIFAIR Konzept nun auch in einem innerstädtischen U-Bahn-Netz umzusetzen. Damit weiten wir unser Angebot in Österreich aus und bieten Fahrgästen in Wien zukünftig die hohen Hygiene- und Servicestandards in den sanitären Einrichtungen, die viele bereits von den Autobahnraststätten in Deutschland kennen“, so Jens Przygodda, Geschäftsführer von Sanifair, zu der Kooperation mit den Wiener Linien.

Neue Sanitäranlagen in sechs Wiener U-Bahn-Stationen

Drei Monate hat der Umbau für die neue Sanitäranlage in der U-Bahn-Station Stephansplatz gedauert. Nun ist die WC-Anlage mit berührungsfreien Wasseramaturen, Handtuchspendern und WC-Spülungen ausgestattet. Die Urinale sind wassersparend errichtet worden. Das Servicepersonal reinigt die Anlage regelmäßig und sorgt für Sauberkeit. Das Wer-Bon-System wird so aussehen: Die Nutzer zahlen ein Entgelt von 50 Cent und erhalten einen 30 Cent Wert-Bon, der sich bei teilnehmenden Partnern und Automaten einlösen lässt. Die Anlage ist täglich von 6 bis 23 Uhr geöffnet.

Zusätzlich steht ein mit Euro-Schlüssel kostenlos zugängliches Behinderten-WC und ein Babywickelraum zur Verfügung. Außerhalb der zuvor genannten Öffnungszeiten steht das behindertengerechte WC zu den Betriebszeiten der Wiener Linien als Nacht-WC bereit.

Die Wiener Linien werden künftig auch für unbetreuten Standorte, die sukzessive ebenfalls umgestaltet werden, 50 Cent Eintritt verlangen. Hier wird es jedoch keinen Bon geben.