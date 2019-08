Frequency-Verlauf laut Polizei bisher "sehr, sehr ruhig"

Aus Sicher der Exekutive ist es am Frequency bisher zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen. Auch laut dem Roten Kreuz verlief es bisher ruhig.

Am Frequency in St. Pölten ist es aus Sicht der Exekutive bisher zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen. "Es ist sehr, sehr ruhig", sagte Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler am Freitag auf APA-Anfrage. Auch vonseiten des Roten Kreuzes hieß es: "Die Nacht war ausgesprochen ruhig." Der zweite Festival-Tag brachte einen Mix aus Wolken und Sonnenschein.