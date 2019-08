Frequency Tag 2: Heißer Tag, kühle Nacht

Die Prophet of Rage und auch die Swedish House Mafia heizte den Frequency-Besuchern am zweiten Tag des Festivals richtig ein. Zu schaffen machte allerdings die relativ kalte Nacht.

Was kein Wunder war: Wer Hits wie "Testify", "Bullet In The Head" oder "Killing In The Name" aus dem Köcher ziehen kann, muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Die Rage-Klassiker aus den 90er-Jahren verfehlen ihre Wirkung auch heutzutage nicht, wissen mit markanten Riffs und einem unbarmherzigen Groove zu überzeugen und sind so ganz nebenbei immer noch wütende Anklage all dessen, was in unserer Welt ihrer Ansicht nach falsch läuft. Immerhin wurden die Prophets of Rage vor rund drei Jahren auch gegründet, um gegen Trump und Co ins Feld zu ziehen.