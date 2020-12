An den fünf Standorten in NÖ sind freiwillige Antigen-Tests möglich.

Freiwillige Antigen-Tests vor Weihnachten in NÖ möglich

In Niederösterreich werden am kommenden Montag und Dienstag an fünf Standorten freiwillige Antigen-Tests vor Weihnachten angeboten.

Insgesamt werde es zehn Teststraßen geben, bei denen 170 Soldaten und Mitarbeiter des Bundesheeres im Einsatz sein werden, teilte das Militärkommando Niederösterreich am Samstag mit. Darunter werden auch 15 Sanitäter sein.

Zehn Corona-Teststraßen an fünf Standorten ab Montag in NÖ

Die Testung kurz vor Weihnachten sei ein "wichtiger Beitrag zur Bewältigung der Pandemie", betonte Militärkommandant Martin Jawurek.

An den fünf Standorten in Amstetten, Korneuburg, Sankt Pölten, Wiener Neustadt und Zwettl können sich die Niederösterreicher an beiden Tagen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr testen lassen. Positive Ergebnisse werden wie bisher bei einer der neun Drive-in-Teststationen mittels PCR-Test überprüft.