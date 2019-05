FREILUFT - die Stadtterrasse: Die neue Rooftop Bar in Wien

Die neue Rooftop Bar öffnet am 14. Juni in Wien.

Die neue Rooftop Bar öffnet am 14. Juni in Wien. ©Philipp Wagner

Die neue Rooftop Bar öffnet am 14. Juni in Wien. ©Philipp Wagner

In Wien öffnet schon bald eine weitere Rooftop Bar. FREILUFT - die Stadtterrasse öffnet in der Herrengasse am 14. Juni ihre Pforten und bietet kulinarische Highlights und sommerliche Cocktails.

Am 14. Juni startet Wiens höchstgelegene Rooftop Bar FREILUFT – die Stadtterrasse in die Saison. Im 14. Stock des Hochaus Herrengasse 6-8 erhalten die Gäste einen einzigartigen Blick über die Bundeshauptstadt. FREILUFT – die Stadtterrasse ist bis zum 31. August täglich – außer sonntags – geöffnet.

Die Gäste erwartet eine Vielzahl sommerlicher Cocktails und Longdrinks by Bacardi-Martini. Auch kulinarische Highlights kommen nicht zu kurz. Serviert werden neapolitanischen Pizzen aus dem Holzofen der prämierten Pizzeria Regina Margherita, die über das „Pizza Telefono“ geordert werden können. Darüber hinaus gibt es süditalienische Antipasti und Italian Streetfood, von Barbaro Gastronomie.

Kulinarische Highlights auf der höchsten Rooftop Bar Wiens Die Antipasti können als Package online via Bookatable vorbestellt werden – wer das macht, erhält automatisch eine Sitzplatzreservierung. Neben Einzelreservierungen sind auch Reservierungen größerer Gruppen online via Bookatable möglich.

Einzigartig ist das Getränkekonzept VIENNA WORLD OF MULE bei dem jeden Freitag ein Guest Bartender seine Interpretation eines Mule präsentiert. Mit Events wie WINE ON THE ROOF, SKYLOFT und URBAN IN – THE ROOFTOP CLUB sowie dem Gastauftritt von IBA Cocktail World Champion MARIO HOFFERER sorgt Veranstalter Paul Rittenauer für Abwechslung in luftiger Höhe.

FREILUFT – die Stadtterrasse in Wien Datum: 14. Juni bis 31. August

Uhrzeit: Täglich – außer sonntags – von 16 bis 23 Uhr

Adresse: Herrengasse 6-8, 1010 Wien