Wiener City: "Panoramaraum" kann als Event-Location gemietet werden

Der "Panoramaraum" im 14. Stock im Hochhaus Herrengasse ist ab sofort für Veranstaltungen buchbar und bietet den Gästen eine atemberaubende Event-Location im Herzen Wiens.

Der Wiener Event-Profi Paul Rittenauer hat mit einer neuen, exklusiven Location seinen nächsten Coup gelandet: Ab sofort ist der Panoramaraum im 14. Stock im Hochhaus Herrengasse für Veranstaltungen – von Firmenevents über Pressekonferenzen, TV-Talks, Film- und Fotoshootings bis zu Modeschauen und privaten Feiern – ganztags, halbtags oder stundenweise buchbar.

In 52 Metern Höhe lassen sich auf insgesamt 131 Quadratmetern Veranstaltungsfläche – indoor sowie outdoor – Events mit bis zu 100 Personen umsetzen. Die großzügige Terrasse mit dem schönsten Blick über die Stadt und auf den Stephansdom bietet Platz für eine Rooftop-Tafel für maximal 45 Personen. Über den Sommer wird die Terrasse dann zur Pop Up Bar namens “FREILUFT – die Stadtterrasse”, in der die besten Barkeeper der Stadt mixen.

Außergewöhnliche Event-Location in der Wiener Innenstadt Paul Rittenauer ist in der Gastro- und Event-Szene Wiens bestens bekannt und realisierte zahlreiche Projekte wie die Rooftop Bar & Dinnerclub am Petersplatz 7, die HeldenBar am Heldenplatz, die Residenz Zögernitz in Döbling und bespielte auch die Gastrobetriebe & Eventflächen des Erste Campus.

“„Ich wollte wieder etwas ganz Besonderes bieten. Einen außergewöhnlichen Rahmen für exklusive, vielfältige Events. Eine Location, die es in der Wiener Innenstadt in dieser Form nicht gibt und daher allen in Erinnerung bleibt”, so Rittenauer. “Der Panoramaraum im Hochhaus Herrengasse ist nicht nur die höchstgelegene Location mitten in der Stadt. Besonders beeindruckend sind das puristische Design der 30 Jahre und der unvergleichliche Weitblick über Wien. Er bildet den perfekten Rahmen für Veranstaltungen auf höchstem Niveau.”

>> Weitere Informationen zum Panoramaraum sowie Reservierungen unter www.panoramaraum.at. Unter panobar.visitour.at gibt es zudem eine 360° Panorama Virtual Tour zu erleben.