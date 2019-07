Freiluft-Bar im Hochhaus Herrengasse muss schließen

Nach nur wenigen Wochen muss die Rooftop-Bar "Freiluft" im Hochhaus in der Herrengasse im 1. Wiener Gemeindebezirk schließen. Die Popup-Bar hätte bis Ende August betrieben werden sollen.

Als Grund wurde die Beschwerde einer Mieterin, die eine Wohnung in dem besagten Hochhaus in der Herrengasse besitzt, genannt. Mit 26. Juli 2019 kam der Bescheid zur Schließung, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.