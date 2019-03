Freikarten für das Klavierkabarett SEIDENBLICKE von Roman Seeliger gewinnen

Im Mai finden in Wien zwei neue Vorstellungen von Roman Seeliger statt. Hier können Sie je 2 Freikarten für das Klavierkabarett SEIDENBLICKE gewinnen.

Roman Seeliger stellt im Mai sein neues Klavierkabarett SEIDENBLICKE vor. Am 13. und 15. Mai finden die Vorstellungen in Wien statt. Bei uns können Sie je zwei Freikarten gewinnen.

Zum Programm: Roman will in ein Society-Format des Fernsehens. Wie schafft er das? Ein Cocktail aus Anspielungen auf schillernde Promis und Eigenkompositionen, gewürzt mit Musik von Mozart („Der Quotenfänger bin ich ja“) bis Billy Joel („Piano Man“). Die Fledermaus – der erste Seidenblick? Der Klavierkabarettist gibt Antwort. Augenrollen erlaubt. Nicht nur am Operettenball.