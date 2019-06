Freigänger bespuckte Polizisten in Wien-Donaustadt

In einem Pflegeheim in Wien-Donaustadt verhielt sich ein Besucher äußerst aggressiv, sodass die Pfleger die Polizei rufen mussten. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Mann noch ungehaltener und bespuckte die Polizisten.

Betreuer einer Pflegeeinrichtung in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt verständigten am Samstagnachmittag die Polizei, weil sich ein Besucher äußerst aggressiv verhielt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung befand sich der offenbar aggressive Mann in einem Zimmer.