Freier Eintritt zur Robotik-Schau in Wiener Aula der Wissenschaften

Die "Practical Robotics Institute Austria" richtet ab 8. April mehrere Technik-Veranstaltungen in der Aula der Wissenschaften in Wien bei freiem Eintritt aus.

Robotik und Schule: Wettkampf, Konferenz und Technik-Schau

Zusätzlich zu den Robotik-Wettbewerben werden die Schüler die eigens für sie konzipierte Fachtagung mit dem Titel “European Conference on Educational Robotics” besuchen. Außerdem findet laut dem “Practical Robotics Institute Austria” (PRIA), das alle Veranstaltungen ausrichtet, am gleichen Ort erstmals eine Messe unter dem Namen “Technologies in Education” statt. Hier werden am 11. und 12. April Anwendungsbeispiele für den Einsatz von neuer Technologie im schulischen Kontext präsentiert.