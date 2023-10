Am Nationalfeiertag gibt es kostenlosen Eintritt in viele Museen.

Freier Eintritt in zahlreiche Museen am Nationalfeiertag

In Österreich haben Besucher am Nationalfeiertag wieder die Möglichkeit, viele Museen bei freiem Eintritt zu besichtigen.

Unter anderem öffnen die Einrichtungen der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) ihre Türen, darunter das Literaturmuseum, das Globenmuseum, das Papyrusmuseum, das Esperantomuseum und das Haus der Geschichte Österreich (hdgö). Kurzführungen bieten Einblicke in den Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek sowie in die Sonderausstellung "Ingeborg Bachmann. Eine Hommage" im Literaturmuseum. Das Esperantomuseum lädt zu einem "Crashkurs Esperanto" unter dem Motto "Eine Sprache ist nie genug" ein. Das hdgö bietet unter anderem "Zeitgeschichte kompakt", und es gibt ein Kinderprogramm in allen Einrichtungen.

MAK DAY im Museum für Angewandte Kunst

Das Museum für Angewandte Kunst (MAK) veranstaltet den MAK DAY, der traditionell am Nationalfeiertag stattfindet. An diesem Tag gewährt das Museum ermäßigten Eintritt und bietet ein vielfältiges Vermittlungsprogramm. Besucher können an Führungen teilnehmen, die einen Überblick über alle laufenden Ausstellungen geben, darunter "Gertie Fröhlich. Schattenpionierin". Es gibt auch eine Führung durch das MAK Design Lab mit Fokus auf kritischem Konsum sowie eine Mini MAK Tour durch die Ausstellung "Critical Consumption". Für Erwachsene steht ein Workshop mit Christina Doerfler auf dem Programm, bei dem selbst Tinte aus gesammeltem Pflanzenmaterial hergestellt wird.

Am 26. Oktober steht Radio Ö1 im Zeichen der Auslandsösterreicher:innen. Im Laufe des Tages werden Porträts, Gespräche, Reportagen, Musiksendungen und kurze Berichte aus der Ferne ausgestrahlt. Bereits am 25. Oktober berichtet Baraka Gerngross in "Praxis" über das Leben und den Alltag in Saudi-Arabien als muslimische Frau mit österreichischen Wurzeln. In der Sendung "Pasticcio" gestaltet Nikolaus Pont, Orchestermanager beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Programm. Der gebürtige Wiener lebt seit mehr als zehn Jahren in München und Berlin.