Wiener Sicherheitsfest 2023 steigt am 25. und 26. Oktober am Rathausplatz

Am 25. und 26. Oktober geht am Wiener Rathausplatz das Wiener Sicherheitsfest 2023 über die Bühne.

"Von 25. bis 26. Oktober bieten die Helfer Wiens die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs und ein informatives und spannendes Programm für die ganze Familie", wurde am vergangenen Freitag in einer Aussendung mitgeteilt. Angekündigt wurden darin unter anderem Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen.

Wiener Sicherheitsfest 2023 rückt näher

Ein buntes Rahmenprogramm garantiere hervorragende Stimmung, wurde erklärt. "Bei spektakulären Vorführungen erhalten die Besucher*innen am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, von 9 bis 17 Uhr Einblicke in die oft gefährliche Arbeit der Einsatzorganisationen."

"Beim Wiener Sicherheitsfest präsentieren sich die Einsatzorganisationen, Abteilungen der Stadt Wien und befreundete Einrichtungen, die täglich für die Sicherheit in Wien ihr Bestes geben. Als Wiener Bürgermeister bin ich stolz auf dieses Netzwerk der Sicherheit. Die Investition in die Sicherheit ist eine Investition in die Zukunft unserer Stadt für das Wohl aller Wiener*innen", wurde Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zitiert.