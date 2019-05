Freier Eintritt beim Südwind Straßenfest am Uni Wien-Campus

Das Südwind Straßenfest steht in diesem Jahr unter dem Motto "40 Jahre Südwind". Bei freiem Eintritt wird ein buntes Musikprogramm mit Yasmo und die Klangkantine geboten.

Am Samstag, den 18. Mai 2019, findet am Campus der Universität Wien (Hof 1, 1090 Wien) ab 14.00 Uhr wieder das Südwind Straßenfest statt, das in diesem Jahr im Zeichen des 40-jährigen Bestehens von Südwind steht.