Freier Eintritt beim Kinderpiratenfest in Wien: Programm

Am Samstag findet das Kinderpiratenfest mit buntem Programm in Wien-Brigittenau statt. Der Eintritt ist frei.

Am 29. September 2018 geht das Wiener Städtische Kinderpiratenfest in die dritte Runde und findet erstmals auf dem ASKÖ 20 Sportplatz Hopsagasse statt. Von 13.00 bis 18.00 Uhr verwandelt sich das große Outdoor-Areal für alle kleinen und großen Seeräuber in eine große Pirateninsel.