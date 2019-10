Freier Eintritt beim Infotag für Schuppenflechte in Wien

Am Samstag können sich Interessierte im Tech Gate Vienna kostenlos über die chronische Erkrankung Psoriasis informieren. Mehr Infos dazu hier.

In Österreich sind mehr als 300.000 Menschen von Psoriasis (Schuppenflechte) betroffen. Der Großteil von ihnen berichtet von massiven Einbußen der Lebensqualität durch die Erkrankung, oft begleitet von sozialer Isolation.

Bereits zum 14. Mal findet am Samstag, den 19. Oktober, der Schuppenflechte-Patienteninformationstag in Wien statt, der über die chronische Erkrankung und Behandlungsmethoden informieren, Vorurteile gegenüber Psoriatiker abbauen und Verständnis für die Begleiterscheinungen der Erkrankung fördern will.