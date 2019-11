Freier Eintritt beim Adventmarkt im Palais Niederösterreich

Am ersten Adventwochenende lockt der "So schmeckt Niederösterreich"-Adventmarkt bei freiem Eintritt in das ansonsten nicht öffentlich zugängliche Palais NÖ in Wien.

In der Vorweihnachtszeit präsentiert sich Niederösterreich mit seinen kulinarischen Spezialitäten bei zahlreichen Adventmärkten im ganzen Land. Höhepunkt für alle Sinne ist der "So schmeckt Niederösterreich"-Adventmarkt im Palais Niederösterreich in Wien bei freiem Eintritt.

"So schmeckt Niederösterreich"-Adventmarkt im Palais NÖ

Stimmungsvolles Ambiente bietet am ersten Adventwochenende von 29. bis 30. November das ansonsten nicht öffentlich zugängliche Palais Niederösterreich (Herrengasse 13, 1010 Wien) mit festlich geschmückten Tannen, andachtsvoller Musik und dem Duft frisch gebackener Weihnachtskekse aus der Kinderbackstube.

Bei freiem Eintritt präsentieren an zwei Tagen von 10.00 bis 21.00 Uhr über 60 Aussteller Schmankerln, Spezialitäten und Kunsthandwerk. Zum Rahmenprogramm zählen musikalische Umrahmung durch Musikgruppen und Chöre, Lesungen, kostenlose Führungen durch das Alte Landhaus sowie die Kinderbackstube der Seminarbäuerinnen. Weihnachtliche Klänge laden im prunkvollen Ambiente zum Lauschen und Verweilen ein. Stargäste bei der Feierstunde am Freitag um 16.00 Uhr sind Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Paralympic-Schwimmer Andreas Onea und Propst Bernhard H. Backovsky Can.Reg. vom Stift Klosterneuburg.