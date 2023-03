Freier Eintritt: Bademanteltag am 2. Mai in der Therme Wien

Am 2. Mai 2023 findet der Wiener Bademanteltag bereits zum vierten Mal in der Therme Wien statt. Dabei gibt es ab 16 Uhr freien Eintritt für alle, die bereits im Bademantel kommen.

Wiener Bademanteltag am 2. Mai 2023

Auch dieses Jahr werden wohl wieder nahezu 1.500 Wienerinnen und Wiener der Einladung der Therme Wien folgen und im Bademantel Spaß verbreiten. Fotos und Videos vom Wiener Bademanteltag und vielen kreativ dekorierten Bademänteln haben in den letzten Jahren sogar international für Aufsehen gesorgt und Stadt, Öffis und Therme Wien unter dem Motto „Life is better in a Bademantel“ (#lifeisbetterinabademantel) viel Sympathie gebracht.

„Life is better in a Bademantel“: Bademanteltag in Wien

Die Therme Wien setzt mit dem Wiener Bademanteltag 2023 bewusst ein Zeichen für Spaß, Entspannung und Lebensqualität. Dazu Dr. Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien: „In einer so herausfordernden Zeit ist es uns eine besondere Freude zum bereits vierten Mal mit unseren Gästen den Wiener Bademanteltag zu feiern. Der Bademantel ist das Sinnbild für Erholung und ein entspanntes Lebensgefühl – er soll uns daran erinnern, sich immer wieder etwas Gutes zu tun und regelmäßige Auszeiten vom Alltag zu genießen.“

Rahmenprogramm und Gutscheinheft in der Therme Wien

Am 2. Mai gibt es ab 16 Uhr im Bademantel nicht nur gratis Eintritt in die Therme Wien, sondern auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm und attraktive Zusatzangebote. Erstmals erhalten heuer alle Gäste ein exklusives Gutscheinheft mit vielfältigen Vergünstigungen für zukünftige Thermenbesuche.

Ein besonderes Zuckerl wartet auf jene Gäste, die für den 2. Mai einen „Relax! Tagesurlaub“ buchen. Sie erhalten einen Bademantel von „Le Stoff“ im Wert von 54,90 Euro als Geschenk. Verschiedene Modelle der „LeStoff“-Bademäntel werden dazu im Relax-Bereich der Therme ausgestellt. Sie können dann vor Ort in der gewünschten Größe und Farbe gratis bestellt werden.

Wiener Bademanteltag endet um 22 Uhr

Der Wiener Bademanteltag endet um 22 Uhr, wenn die Therme Wien schließt, Badeschluss ist auch an diesem Tag um 21:40 Uhr. Weitere Infos zur Teilnahme am Wiener Bademanteltag unter https://www.thermewien.at/bademanteltag/