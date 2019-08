Freier Eintritt: Aktionen des Kulturvereins Wien-Simmering

Einmal mehr hat der "Kulturverein Simmering" ein buntes sommerliches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein auf die Beine gestellt. Veranstaltungsort ist das Schloss Neugebäude in Wien-Simmering.

Die nächsten 2 Höhepunkte: Am Freitag, 9. August, ist die Sängerin "Mel Vee" mit ihrem Ensemble in der Renaissance-Anlage zu Gast und am Samstag, 10. August, widmet sich dort die "Cover"-Combo "Evolution - Die Rockband!" der Pflege des "klassischen" Rock-Kanons. "Mel Vee" trägt unter anderem den Hit "#IAM" vor. Das "Evolution"-Repertoire reicht von "Wasted Years" (Iron Maiden) bis zu "Paranoid" (Black Sabbath). Aufgespielt wird jeweils in der Zeit von 18.30 bis 21.30 Uhr. Der Zutritt zum vergnüglichen "Sommer im Schloss Neugebäude 2019" ist frei.