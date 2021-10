Die Langzeitbaustelle am Franz-Josefs-Kai ist ab 2. Oktober Geschichte.

Freie Fahrt am Wiener Franz-Josefs-Kai: Baustelle wird geräumt

In der Nacht auf Samstag enden die Bauarbeiten am Franz-Josefs-Kai in der Wiener Innenstadt. Verkehrsteilnehmern stehen ab dem 2. Oktober somit wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung.

Aufatmen können laut ÖAMTC viele Verkehrsteilnehmer, die seit Monaten auf Ring, Franz-Josefs-Kai oder Roßauer Lände in Wien im Stau standen: Von Freitag, 1. Oktober, auf Samstag, 2. Oktober, werden die Bauarbeiten auf dem Kai beendet.

Danach sind wieder alle Fahrstreifen befahrbar. Mit Ausnahme der Verkehrsspitzen sollte der Verkehr wieder rollen, wie der ÖAMTC in einer Aussendung mitteilte.