Freibad-Bilanz in NÖ "nicht schlechter als 2020"

Die Bilanz der Freibäder in Niederösterreich fällt "nicht schlechter als 2020" aus. Der Besucherrückgang im Vergleich zum Jahr 2019 beträgt in etwa 30 Prozent.

In Zahlen ausgedrückt blieb es in diesem Jahr bei einem Besucherrückgang von etwa 30 Prozent - verglichen mit dem "Vor-Corona-Sommer 2019", berichtete Kurt Staska, Bädersprecher in der Wirtschaftskammer (WKNÖ), am Montag.