FREE NOW stattet 200 Wiener Taxis mit Trennwänden aus

FREE NOW stattet Wiener Taxis mit Trennwänden aus. Die Taxis werden leicht erkennbar sein.

Bereits diese Woche werden die ersten 200 Wiener Taxis von FREE NOW mit Trennwänden ausgestattet. Die Fahrzeuge sollen dann leicht erkennbar sein. Außerdem werden vermehrte Schutzmaßnahmen für Taxifahrer und Fahrgäste bereitgestellt.

Vorerst 200 Taxis mit Trennwänden ausgestattet

200 Taxis werden vorerst mit einem Trennschutz ausgestattet. Die Trennwände separieren den Fahrerbereich von der Rückbank, lassen sich schnell installieren und können so das Ansteckungsrisiko während einer Fahrt deutlich minimieren. Die ersten Trennwände werden in den nächsten Tagen an die Fahrer ausgegeben.

Nach dem Einbau der ersten 200 Trennwände soll die Verteilung in den nächsten Wochen noch flächendeckender erfolgen. „Wir freuen uns, dass wir zusammen mit unserem Partner Taxi Orlic bereits knapp 20 % unserer angeschlossenen Flotte in Wien mit Trennwänden ausstatten können. Wir produzieren in den nächsten Wochen weiter und sind darüber hinaus eng mit verschiedenen Lieferanten im Austausch, um noch mehr Trennwände zu bestellen“, so Sarah Lamboj, Geschäftsführerin von FREE NOW in Österreich.

Schutzmaßnahmen als Ergänzung zur Initiative der Stadt Wien



Die neuen Schutzmaßnahmen für Taxis sind eine Ergänzung zu einer bereits stattfindenden Initiative der Stadt Wien. „Seit Ende März beteiligen wir uns an der Aktion und unterstützen Bürgerinnen und Bürger, die über 65 Jahre alt sind, mit Taxigutscheinen im Wert von 50 Euro. Ältere Menschen stellen aktuell eine besonders gefährdete Risikogruppe dar. Wir können ihnen so dabei helfen, wichtige Besorgungen oder Arztbesuche zu tätigen, ohne öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Mit eingebauten Trennwänden lässt sich das Ansteckungsrisiko bei einer Taxifahrt für sie zusätzlich reduzieren”, sagt Lamboj. „Ältere Fahrgäste können nun die speziell während der Coronakrise eingerichtete Hotline auch nutzen, um Fahrzeuge mit Trennwand zu ordern”, so Lamboj. Der Service ist bis auf Weiteres unter der Nummer 0720 883 229 täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.

