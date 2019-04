Free Cone Day: Ben & Jerry's verschenkt 3.000 Stück Eis in Wien

Am 9. April verschenkt Ben & Jerry's anlässlich des Free Cone Day 2019 3.000 Stück Eis am Donaukanal in Wien. Verschenkt werden der neue Ice Cream Snack „Slices on the Dough“, den Klassiker Cookie Dough und für vegane Fans gibt’s das Chunky Monkey Vegan im kleinen Becher.

Am 9. April wird auf der ganzen Welt der Ben & Jerry’s Free Cone Day gefeiert. Der Free Cone Day wird bereits zum 41. Mal gefeiert – seit der Gründung von Ben & Jerry’s durch Ben Cohen und Jerry Greenfield. Von Anfang an sollte es einmal jährlich für die Fans eine “free Cone = gratis Kugel” geben.

In Österreich findet der Free Cone Day dieses Jahr wieder an der Adria Wien am Donaukanal statt. Ab 17.30 Uhr wird nahe der Salztorbrücke im zweiten Bezirk das Eis verteilt, solange der Vorrat reicht. Moderiert wird die Veranstaltung von FM4 Morningshowmoderator Stuart Freeman.