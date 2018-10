Frauenvolksbegehren erreichte knapp halbe Million Stimmen

Die Initiatoren des Frauenvolksbegehren waren kurz vor Abstimmungsschluss die ersten, die ein ungefähres Ergebnis aussprachen. Dabei blieb Wien allerdings unter den Erwartungen.

Dieses kam im Jahr 1997 mit 644.665 Unterschriften bzw. 11,2 Prozent in die Top 10.Wien. Dies wird der aktuellen Initiative – mit voraussichtlich nicht einmal acht Prozent – nicht gelingen, denn dafür wären mehr als zehn Prozent nötig. Dass das Volksbegehren im Nationalrat behandelt werden muss war bereits klar, wurden in der ersten Phase doch bereits 247.436 Unterstützungserklärungen gesammelt. Die Hürde, um im Nationalrat behandelt zu werden, liegt bei 100.000 Unterschriften.

Radikale Forderungen

Dass die Forderungen vielleicht zu radikal seien, wie etwa jene nach der 30-Stunden-Woche, wiesen die Initiatorinnen zurück. Hashemi meinte, dass die 30-Stunden-Woche nicht so visionär sei. In einigen Ländern sei man schon dabei, diese in die Realität umzusetzen. Jäger ergänzte, dass das Volksbegehren für die 40-Stunden-Woche 1969 eines der erfolgreichsten überhaupt gewesen sei.