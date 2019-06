Frauenpower beim Pioneers Festival 2019 in Wien

Anfang Mai fand in der Wiener Hofburg die Pioneers-Konferenz statt. Ein Rückblick auf das Festival aus weiblicher Sicht.

Technologie Start-ups: Frauen im Vormarsch

CEO & Mitgründerin von Frameless Annette Mossel im Interview

Ich entwickelte die ursprüngliche Idee und die Kernkonzepte. Seit mehr als 10 Jahren forsche ich in den Bereichen Mixed Reality und Computer Vision, außerdem habe ich an der TU Wien auf dem Gebiet den PhD geschrieben. In vielen Branchen konnte man einen großen Bedarf sehen, die reale Welt in 3D zu erfassen und in die realen Standorte einzutauchen. Allerdings haben Standard-Hardware, wie beispielsweise mobile Geräte, Einschränkungen in Bezug auf Sensoren; so viele vielversprechende Forschungsansätze sind noch nicht anwendbar, um ein Produkt für den Massenmarkt zu entwickeln. Ich erkannte, dass es eine Lücke im Markt gibt und begann über eine Lösung nachzudenken, die diese Lücke schließen könnte. In dieser Zeit habe ich mich mit meinem Mitbegründer Hossam El-Sifary zusammengetan, der einen starken geschäftlichen Hintergrund hat, und wir haben angefangen, meine Idee zu diskutieren, die Kernkonzepte zu entwickeln und dann habe ich angefangen, den ersten Prototyp ganz von Anfang an zu entwickeln. Seitdem sind wir zu einem Team von 7 Personen mit einem starken Deep-Tech-Hintergrund herangewachsen.