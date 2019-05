Pioneers-Konferenz in Wien: Start-up-Szene tauscht sich aus

Die Start-up-Szene trifft sich am Donnerstag und Freitag bei der Pioneers-Konferenz in der Wiener Hofburg. Mit dabei sind auch Stars von Wikipedia, der NASA und heimischen Gründern.

Ein Schwerpunkt des Pioneers ist heuer, wie die tiefgreifende Digitalisierung (“Deep Tech”) die Gesellschaft verändern wird. Außerdem will Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Details zu ihrem neuen Start-up-Paket vorstellen.

2.500 Besucher in Wien erwartet

Die Pioneers-Konferenz findet seit 2012 statt. Erwartet werden heuer 2.500 Fachbesucher – darunter viele Business Angels und Risikokapitalgeber – und 550 ausgewählte Start-ups aus Österreich und dem Ausland. Die Jungunternehmen wollen bei der Konferenz Kontakte zu potenziellen Geldgebern knüpfen. Am Freitagabend wählt eine Jury ein Start-up als “Pioneer of the Year” aus.