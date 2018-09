Frauenmesse 2018 in Wien thematisiert "Frauen in der Technik"

Die Frauenmesse findet heuer erstmals in der META Stadt, im 22. Wiener Gemeindebezirk statt. Das Event bietet einen Einblick in die technischen Berufe für Frauen und stellt zahlreiche Informationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Am 18. Oktober 2018 findet die österreichische Frauenmesse in Wien statt. In der META Stadt, im 22. Bezirk startet die Messe um 09:00 Uhr bei freiem Eintritt. Bereits 2017 wurde eine Hausmesse mit dem Ziel einer Anlaufstelle für MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technikinteressierte Mädchen und Frauen einzurichten und einen Überblick über Berufe aufzuzeigen.