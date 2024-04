Frauen wollten in Wiener Wohnung einbrechen

Die Polizei nahm eine Tatverdächtige im Stiegenhaus in Wien-Favoriten fest.

Eine Mieterin (48) hatte - da es an der Tür klopfte - durch den Türspion geblickt und zwei Frauen gesehen, die sie nicht kannte. Als sie nicht aufmachte, sollen diese versucht haben, in die Wohnung einzubrechen - offenbar im Glauben, niemand sei daheim. Die Mieterin wandte sich an die Polizei, welche eine der zwei Beschuldigten, eine Serbin (39), noch im Stiegenhaus in Wien-Favoriten festnahm. Bei ihr stieß man laut Angaben der Exekutive vom Freitag allerdings auf kein Einbruchswerkzeug. Eine Sofortfahndung nach ihrer mutmaßlichen Komplizin brachte keinen Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.