Frauen von Corona-Arbeitslosigkeit härter getroffen

Die Coronakrise brachte hohe Arbeitslosigkeit mit sich. Besonders hart betroffen sind dabei Frauen.

Frauen sind von Arbeitslosigkeit in Folge der Coronakrise stärker betroffen als Männer, geht aus einer Anfragenbeantwortung von Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) an SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek hervor. Demnach ist die Arbeitslosenquote von Frauen von März bis Juni 2020 langsamer zurückgegangen. Bei Frauen mit Migrationshintergrund war die Arbeitslosenquote mit 18,8 Prozent im Juni noch besonders hoch.

Mehr Frauen im erwerbsfähigen Alter, die nicht arbeiten gehen

Besondere Sorgen macht Heinisch-Hosek der starke Anstieg der Frauen im erwerbsfähigen Alter, die nicht arbeiten gehen. Die Zahl der weiblichen Nicht-Erwerbspersonen ist im ersten Quartal 2020 auf 826.100 angestiegen, nach 806.500 im ersten Quartal 2019. Bei den Männern im Alter von 15 bis 64 ist diese Zahl auf 578.100 Personen angestiegen, nach 556.400, wie es in der parlamentarischen Anfragenbeantwortung heißt. Am größten war der Anteil der Nicht-Erwerbstätigen bei beiden Geschlechtern in der Altersgruppe 55 bis 64.