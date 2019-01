Frauen in der Gründerszene: Zwei Konferenzen in Wien

In Österreich sind Start-Up-Gründer und Investoren zum Großteil männlich. In Wien widmen sich diesem Thema nun zwei Konferenzen.

Start-up-Gründer und Investoren in Österreich sind zum Großteil männlich. Zwei Konferenzen in Wien widmen sich diese Woche dem Thema aus weiblicher Perspektive. Am Mittwoch findet die “Investorinnen.com”-Tagung statt und am Donnerstag steht die “Darwin & Marie”-Konferenz am Programm.

Tagungen am 16. und 17. Jänner in Wien

Die “Investorinnen.com”-Tagung am 16. Jänner in Wien bei BDO Austria will Investorinnen, Bankerinnen und Unternehmensexpertinnen zusammenbringen. Geplant sind Workshops und Diskussionen rund um Investmentkriterien, Risiken und Investitionsstrategien. Am Abend werden die Investorinnen.com Awards in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) verliehen, unter anderem mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny. Die “Darwin & Marie”-Konferenz am 17. Jänner in der Österreichischen Nationalbibliothek widmet sich weiblicher Führung in Technologie, Wissenschaft und Innovation, unter anderem mit Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und der Expertin für selbstfahrende Autos bei Volvo, Asa Laveno.